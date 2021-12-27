В Могилевской области усилен контроль за незаконной вырубкой елей

27 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области накануне зимних праздников усилен контроль за незаконной вырубкой елей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий инженер по охране и защите леса Могилевского производственного лесохозяйственного объединения Михаил Дерюгин.

"Контроль за незаконной вырубкой деревьев в регионе ведется круглогодично, - подчеркнул Михаил Дерюгин. - Уже с третьей декады декабря наши специалисты вместе с сотрудниками ГАИ, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и другими заинтересованными проводят по всему региону рейдовые проверки. Отрабатываются как лесной массив, так и дороги. Причем ответственность для человека наступает вне зависимости от того, срубил он елку или другое дерево - нанесен ущерб живой природе. Вы только представьте, небольшая елочка высотой 1 м и выше вырастает за 5-7 лет".

Помощниками в борьбе с незаконной вырубкой деревьев становятся средства фотофиксации, так как не все территории можно охватить людскими ресурсами. На сегодня в лесных массивах области насчитывается 206 фотоловушек. Это специальные камеры с фото- и видеофиксацией, которые реагируют на движение. Зафиксированное техникой изображение моментально передается на телефон или планшет, что помогает оперативно установить нарушителя. Такой способ также эффективен, когда нужно найти виновника несанкционированной свалки или нарушителей запрета на посещение леса.

По словам ведущего инженера, незаконная рубка деревьев в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах влечет наложение штрафа. Для физических лиц он составит от 5 до 30 базовых величин (1 БВ - Br29), для индивидуальных предпринимателей - от 20 до 200, для юридических лиц - от 50 до 300. А если такую елочку найдут при проверке в машине, помимо штрафа за незаконную вырубку виновнику придется еще заплатить и за ее незаконную транспортировку.

Инспектор ДПС ОГАИ Могилевского РОВД лейтенант Сергей Карасев и лесничий Любужского лесничества Артем Конторщиков

"Радует, что с каждым годом люди становятся более сознательными: в преддверии праздников новогоднее деревце намного проще и дешевле купить на елочных базарах или в лесхозах, - подчеркнул Михаил Дерюгин. - Так, в этом году по области организовано почти 190 точек продажи лесной продукции, в том числе 16 - в Могилеве. Населению планируется реализовать более 16 тыс. молоденьких деревьев. Цена лесной красавицы в этом сезоне варьируется от Br7,8 до Br21,1 в зависимости от высоты и общего товарного вида".-0-

Фото Олега Фойницкого