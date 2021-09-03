ФОТОФАКТ: Реконструкция сражения Отечественной войны 1812 года под Салтановкой

3 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Централизованная клубная система Могилевского района 3 сентября показала реконструкцию легендарного сражения Отечественной войны 1812 года под Салтановкой. В постановке приняли участие более 100 человек. Они воссоздали те события максимально реалистично: бой русской и французской армий прошел на берегу озера с пушками, конницей, сабельными поединками.

В сюжетную основу реконструкции легла история любви прекрасной барышни и бравого юноши из дворянского рода. С началом войны он отправился на службу в русские войска, она стала сестрой милосердия. Волей судьбы они встретились снова, но уже не на балу, а в суровых условиях военного времени. Красивая романтическая история, эффектная постановка и стилизованные костюмы не оставили равнодушными зрителей.-0-

Фото Олега Фойницкого