ФОТОФАКТ: Реконструкция ПГУ-3 на ОАО "БМЗ - управляющая компания Холдинга "БМК", - важный экологический проект

Во время реконструкции

9 февраля, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция ПГУ-3 (пылегазоулавливающей установки), которая подходит к завершению в ОАО "БМЗ - управляющая компания Холдинга "БМК", является важным экологическим проектом. Проведенная реконструкция значительно поспособствует улучшению экологической обстановки на предприятии. Выбросы в атмосферу после выплавки металла в дуговой сталеплавильной печи №3 уменьшатся в два раза.

В рамках реализации проекта по реконструкции ПГУ-3 будут установлены новые дополнительные рукавный фильтр и подкрышный зонт, а также система мониторинга выбросов вредных веществ в атмосферу.

Реконструированная установка способна очищать загрязненный воздух, улавливая при помощи фильтров пыль и газы (взвесь), охлаждать и тем самым нейтрализовать вредные вещества.-0-

Фото Сергея Холодилина

Монтажник ГМУ-2 ОАО "Гомельтехмонтаж" Николай Шишин

Монтаж установки по охлаждению газов

Завершается монтаж рукавного фильтра