ФОТОФАКТ: Ко Дню защитников Отечества на "Линии Сталина" провели реконструкцию военных событий

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском гости смогли понаблюдать за реконструкциями двух масштабных военных событий - "Рогачевской операции" и "Афганской войны" - с участием боевой техники тех времен. Также на "Линии Сталина" работали различные интерактивные зоны: желающие смогли попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия, а самые активные участники получили памятные призы.-0-
Фото Сергея Шелега