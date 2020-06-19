ФОТОФАКТ: Ректор Витебского медуниверситета Анатолий Щастный награжден медалью "За трудовые заслуги"

19 июня, Витебск/Корр. БЕЛТА/. Ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, член Совета Республики доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный награжден медалью "За трудовые заслуги". Этой награды указом главы государства он удостоен за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в охрану здоровья населения и значительные достижения в научно-исследовательской деятельности.-0-

Фото Александра Хитрова

Витебский медуниверситет

Анатолий Щастный со студентами