ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования по шахматам "Белая ладья" завершились в Минске

Во время соревнования

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканских соревнований по шахматам среди детей и подростков "Белая ладья" прошел в РЦОП по шахматам и шашкам в Минске. Первое место заняла средняя школа №13 из Орши, второе - гимназия из Рогачева, третье место - гимназия №40 из Минска.-0-

Фото Оксаны Манчук

Главный специалист Президентского спортивного клуба Юрий Пушин вручает награду победителям соревнований

Первое место - средняя школа № 13 из Орши, второе - гимназия из г. Рогачева, третье место - гимназия № 40 из Минска

Победители соревнований