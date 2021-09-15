Автопробег "Символ единства" финишировал у мемориального комплекса "Курган Славы"

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последней точкой республиканского автопробега "Символ единства" стал мемориальный комплекс "Курган Славы" в Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Патриотическое мероприятие прошло в каждом регионе Беларуси. Автопробег охватил 118 районов за 13 дней. Каждый район передавал участникам марафона именные мешочки с зерном нового урожая, которые стали символом объединения и единения. На площадке мемориального комплекса "Курган Славы" участникам автопробега сегодня была передана последняя, недостающая часть урожая для того, чтобы испечь символический каравай.

"Минская область готовилась к этому событию. Участники автопробега объединили ветеранов, тружеников села, молодежь, принесли дух патриотизма, сплоченности народу и стране. Это невозможно не ощущать. Важно, что начало было положено у стен Брестской крепости, а сегодня автопробег завершается возле Кургана Славы. Это сакральные и святые места для каждого белоруса. На этой памяти, истории и традициях мы выстраиваем фундамент нашей суверенной, независимой и процветающей Беларуси", - сказала председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Руководители РОО "Патриоты Беларуси" Сергей Рачковский и Анна Харута отметили, что автопробег объединил десятки тысяч неравнодушных к судьбе страны людей, которые вдохновили на новые проекты. "В первую очередь хочется сказать, что мы дома, а во вторую - поблагодарить всех тех, кто помог претворить в жизнь идею автопробега. Сначала не верилось, что получится объехать все районы. Но благодаря поддержке нам удалось это реализовать. Везде встречали очень радушно, гостеприимно, присоединялись к нам. В одних районах было 30 машин, в других намного больше. Получилось объединить десятки тысяч людей, которые будут поддерживать идею единения и после, - сказали руководители. - В течение автопробега, обещаясь с людьми, посещая значимые для страны места, уникальные объекты в глубинках, вдохновились на новые проекты - дома подумаем, как их реализовать".

Среди участников автопробега - Марина и Андрей Гузгэ. Они поделились, что подобный марафон стал дня них не просто символом объединения, но и открытия. "Увидели, сколько прекрасных мест есть в Беларуси. Осознали, что не обязательно выезжать за пределы страны - много увлекательного и познавательного для себя можно найти в пределах той же Минской области. Так что всем советуем открывать родную страну", - отметили они.

Автопробег "Символ единства" стартовал в Брестской крепости 3 сентября. Он приурочен к Году народного единства.-0-

Фото Павла Орловского