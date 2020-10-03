ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!" стартовал от границы с Российской Федерацией

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранним утром 3 октября от границы с Российской Федерацией стартовал масштабный республиканский автопробег "За единую Беларусь!". В патриотической акции принимают участие неравнодушные к судьбе Родины люди, которые хотят видеть Беларусь независимой, неделимой и процветающей. Колонна автомобилистов под государственными флагами отправилась в путь по трассе М1/Е30, в пути к ним будут присоединяться автомобилисты других населенных пунктов страны. Финальной точкой маршрута станет Брестская крепость-герой.-0-

Фото Александра Хитрова

Во время автопробега

Участник автопробега Алексей Талай

Участник автопробега Станислав Яскевич