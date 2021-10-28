ФОТОФАКТ: Республиканский проект "Парк семейных деревьев" проходит в Витебской области

Новости темы "Год народного единства"
28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В рамках республиканского проекта "Парк семейных деревьев", приуроченного к Году народного единства, в Витебской области высадят около 150 саженцев.
Примерно 80 из них посадили 28 октября, в единый день по закладке новых парков, аллей и скверов.
Возле новой витебской средней школы №47 имени Е.Ф.Ивановского появилась Аллея молодых специалистов. Участники мероприятия повязали на саженцы красно-зеленые ленточки - символ общереспубликанского проекта "Роднае-народнае". Также здесь были установлены именные таблички с информацией о молодых специалистах Первомайского района областного центра, прошел открытый диалог.-0-
Фото Александра Хитрова