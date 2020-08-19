ФОТОФАКТ: Республиканский спортивно-технический центр ДОСААФ готов к открытию

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Прилесье Минского района практически готов к открытию уникальный для Беларуси республиканский спортивно-технический центр ДОСААФ. В комплексе будут размещаться и работать две организации - "Республиканский спортивно-технический комплекс" и "Детско-юношеская спортивная школа по автомотоспорту", где заниматься могут дети от 5 лет. Территория построена по уникальному проекту. Здесь есть картодром, трасса для мотокросса, для дрифта, для трековых автогонок и мотобольное поле, соответствующие современным стандартам.-0-

Фото Сергея Шелега