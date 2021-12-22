ФОТОФАКТ: Рождественская выставка "Светлый праздник" открылась в Гомеле

Настоятель прихода Храма Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" отец Вадим и автор проекта Геннадий Гайков во время передачи иконы

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле открылась рождественская выставка "Светлый праздник". Автор проекта - член правления гомельского клуба коллекционеров "Юнона" коллекционер и реставратор Геннадий Гайков. На выставке собрано много уникальных и старинных предметов церковного обихода - икон, рушников и нательных крестиков, неизменных атрибутов встречи Рождества. Многие экспонаты автор реконструировал и восстанавливал самостоятельно.

Один из экспонатов выставки - домовую икону, изготовленную в 1902 году в Москве, - автор проекта передал в дар Гомельской епархии.-0-

Настоятель прихода Храма Иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" отец Вадим во время выступления

Фото Сергея Холодилина