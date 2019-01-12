ФОТОФАКТ: Рождественский турнир по правилам CTIF прошел в Бресте

12 января /Корр. БЕЛТА/. В спортивном зале СШ №10 г.Бреста прошел открытый Рождественский турнир по правилам CTIF (Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров) среди детей 10 – 16 лет. В прохождении полосы препятствий по пожарному развертыванию приняло участие 19 команд, 16 из которых – представители школ Бреста и 3 команды-представителя Польши. Победители и призеры были награждены ценными подарками, кубками и дипломами. Организаторами турнира выступили Брестский городской отдел МЧС и общество "Добровольные пожарные".

Фото Вадима Якубёнка

Роберт Ильин во время прохождении полосы препятствий пожарного развертывания

Маргарита Михалюк во время прохождении полосы препятствий

Владислав Колядский во время прохождении полосы препятствий

Участники турнира из Польши отдыхают после соревнований.

Руководитель команды "OSP Slesin" Павел Мистшак дает наставления своим подопечным.