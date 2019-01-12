ФОТОФАКТ: Рождественский турнир по правилам CTIF прошел в Бресте

12 января /Корр. БЕЛТА/. В спортивном зале СШ №10 г.Бреста прошел открытый Рождественский турнир по правилам CTIF (Международный технический комитет по предотвращению и тушению пожаров) среди детей 10 – 16 лет. В прохождении полосы препятствий по пожарному развертыванию приняло участие 19 команд, 16 из которых – представители школ Бреста и 3 команды-представителя Польши. Победители и призеры были награждены ценными подарками, кубками и дипломами. Организаторами турнира выступили Брестский городской отдел МЧС и общество "Добровольные пожарные".
Фото Вадима Якубёнка
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