ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе состоялся III турнир по торфяному футболу. В соревнованиях приняли участие 19 команд со всей Республики. В каждой команде пять игроков и среди них обязательно должна быть женщина.
Организаторами состязания стали ГПО "Белтопгаз" и РК профсоюза "Белэнерготопгаз". Проведение III турнира по болотному футболу среди организаций торфяной промышленности посвящено 90-летию белорусской энергосистемы.
Победителями турнира стали игроки ОАО "ТБЗ Лидский"-0-
Фото Рамиля Насибулина