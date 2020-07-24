ФОТОФАКТ: Сельские вечеринки на свежем воздухе возрождают в Гродненском районе

24 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пуститься в пляс жителей и гостей Гродненского района сподвигли организаторы проекта "Танцуем сваё! Танцуем з асалодай!". На площадке у центра культуры и развития народного творчества агрогородка Квасовка народный фольклорный коллектив "Живица" познакомил всех желающих с традициями настоящей сельской вечеринки. Зрители смогли не только понаблюдать, как танцуют народные бытовые танцы, в числе которых краковяк, лявониха и ойра, но и принять непосредственное участие в мастер-классах.-0-

Фото Леонида Щеглова