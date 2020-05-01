ФОТОФАКТ: Сезон фонтанов открывается в Гомеле

1 мая, Гомель/Корр. БЕЛТА/. В Гомеле начинают работать фонтаны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском ЖКХ.

"Городские оазисы" зафонтанируют во всех районах областного центра. Каждый из них имеет свою историю создания и особенности. Практически все фонтаны находятся в скверах, зонах отдыха и на основных площадках районов.

Специалисты "Гомельводоканала" сделали ревизию конструкций, провели наладку оборудования и необходимые испытания.

Фонтаны будут работать до конца сентября.

Фото Сергея Холодилина