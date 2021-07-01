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Новости
23:29
За сутки в Великобритании зафиксировали более 27 989 случаев коронавируса
В мире
22:59
Власти Кувейта возобновили авиасообщение с 12 странами
В мире
22:35
ФОТОФАКТ: Сильный ливень прошел в Гродно
Регионы
22:01
Беларусь с Россией вырабатывают собственную модель развития, а Запад может только насаждать свою - Гигин
Политика
21:50
Тракторы BELARUS представили на международной выставке "Агроволга-2021" в Казани
Экономика
21:45
Белорусский народ всегда стремился к развитию своей культуры и обретению государственности - ученый
Общество
21:29
БГУ представит научные разработки на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Общество
21:10
Дорожную разметку нанесут ночью на 17 участках в Минске
Регионы
21:00
На западе Канады на фоне аномальной жары начались лесные пожары
В мире
20:42
Оркестр Михаила Финберга проведет 3 июля фестиваль искусств в Мстиславле
Культура
20:20
Иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 в более чем 80 учреждениях здравоохранения Беларуси
Общество
20:03
Кардиолог призвала белорусов следить за своим липидным статусом
Общество
19:39
Рабочая группа выработает подходы к созданию центра патриотического воспитания молодежи
Общество
19:22
Бобруйчанин заработал на продаже чужих аккаунтов свыше 100 тыс. российских рублей
Происшествия
19:17
В Будславе 2 и 3 июля ограничат движение транспорта из-за религиозного праздника
Регионы
19:14
Сотрудника компании сотовой связи в Гомеле подозревают в краже 28 дорогих телефонов
Происшествия
19:10
Отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченные медикам Гомельской области более Br9 тыс.
Регионы
19:04
В Минске похитители автозапчастей пытались скрыться от правоохранителей и протаранили служебное авто
Происшествия
18:57
Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19
Президент
18:56
В Беларуси совершенствуется порядок ведения гидрометеорологической деятельности
Президент
18:50
Беларусь и Кыргызстан обсудили перспективы наращивания взаимного товарооборота
Экономика
18:47
Команда Минска выиграла Кубок Беларуси в комбинированной эстафете комплексным плаванием
Спорт
18:41
Прокуратура города Минска помогла защитить права инвалида
Происшествия
18:27
Видеоролик представителей университета МЧС вошел в тройку лучших всероссийского конкурса
Общество
18:24
ЕЭК одобрила карту развития агроиндустрии в ЕАЭС
Экономика
18:20
Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство в странах ОДКБ - Зась
Политика
18:18
В ОДКБ вырабатывают механизмы задействования миротворческих контингентов в деятельности ООН
Политика
18:13
Беларусь заинтересована участвовать в российских проектах по газификации
Экономика
18:11
Четыре студенческие инициативы БГУ победили в конкурсе телерадиопроектов "Тивиар"
Общество
18:08
Доля добровольно уплачиваемых налогов в Гомельской области выросла до 98,7%
Регионы
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01 июля 2021, 22:35
ФОТОФАКТ: Сильный ливень прошел в Гродно
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ливень прошел 1 июля в Гродно.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Дорожную разметку нанесут ночью на 17 участках в Минске
В Будславе 2 и 3 июля ограничат движение транспорта из-за религиозного праздника
Отраслевой профсоюз помог вернуть недоплаченные медикам Гомельской области более Br9 тыс.
Доля добровольно уплачиваемых налогов в Гомельской области выросла до 98,7%
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Определены победители конкурса стартап-проектов Startup Great Challenge
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