ФОТОФАКТ: Система навигации для слабовидящих появилась на ж/д вокзале Минск-Пассажирский

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звукоречевая система навигации для слабовидящих "Крокі на гукі" появилась на вокзале станции Минск-Пассажирский. Проект реализован Белорусской железной дорогой совместно с Белорусским товариществом инвалидов по зрению (БелТИЗ). На главном железнодорожном вокзале страны установили 100 звукоречевых информаторов навигационной системы "Крокі на гукі" и тактильные мнемосхемы с информацией о планировке помещений и расположении ключевых объектов шрифтом Брайля. 7 апреля слабовидящие приняли участие в специальной квест-игре: пользуясь только установленной навигационной системой, они прошли по заранее подготовленному маршруту.-0-

Фото Егора Павлющика