ФОТОФАКТ: Систему дезинфекции кабины лифта ультрафиолетом разработали в могилевском ОАО "Зенит"

9 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На могилевском ОАО "Зенит" разработали систему дезинфекции кабины лифта ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолет обеззараживает воздух и внешние поверхности, уничтожая все вирусы, бактерии, грибки. Могилевская разработка справляется с вирусом гриппа и даже COVID-19. Высокая эффективность системы дезинфекции подтверждена лабораторными исследованиями специалистов Витебского государственного медицинского университета. В перспективе ее планируют широко применять на объектах социальной сферы и в первую очередь - здравоохранения. В массовое производство ноу-хау будет запущено уже в начале 2022 года.

ОАО "Зенит" - предприятие радиотехнического профиля, входящее в состав холдинга "Могилевлифтмаш".-0-

Фото Олега Фойницкого