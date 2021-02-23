ФОТОФАКТ: Соревнования среди сотрудников силовых структур прошли в Минске

Во время соревнований
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23 февраля в комплексе имени С.К.Тимошенко прошли соревнования по стрельбе среди сотрудников силовых структур, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси.-0-
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович
Во время открытия соревнований
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин
Председатель КГБ Иван Тертель
Во время соревнований
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев
Фото Оксаны Манчук