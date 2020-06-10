ФОТОФАКТ: Сотрудники ОСВОД в Гродненском районе дежурят в усиленном режиме

10 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за жаркой погоды спасатели-осводовцы в Гродненской области дежурят в усиленном режиме, ежедневно проводят тренировки водолазы.

В Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах напоминают, что безопасным отдых может быть лишь на тех водоемах, которые находятся под присмотром спасателей. В регионе действуют 17 постов и 9 спасательных станций.-0-

Фото Леонида Щеглова

Андрей Таврель

Николай Бурнашов