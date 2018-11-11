ФОТОФАКТ: Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями прошла в Витебске

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая областная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями собрала в Витебске более 90 участников. Состязания, посвященные Международному дню инвалидов, прошли 11 ноября базе Ледового дворца Витебска. Спартакиада прошла по шести видам спорта: бочче, фигурное вождение на колясках, настольный теннис, дартс, шашки и кольцеброс. Участниками соревнований в этом году стали спортсмены, которые представляют общественные объединения и ассоциации четырех регионов Беларуси. В их числе Витебск и Витебская область, Гомель, Мозырь, Климовичи, Бобруйск, Минск и Могилев.

Организаторами турнира являются управление спорта и туризма Витебского облисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова