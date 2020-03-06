ФОТОФАКТ: Спасатели поздравили женщин-ветеранов Витебской области с 8 Марта

6 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Витебской области 6 марта поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся 8 Марта. Утром начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин и председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев поздравили в Витебске ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Александровну Забелло. Они подарили ей цветы и сладости, а также автономный пожарный извещатель, который сразу же и установили.

Фото Александра Хитрова