ФОТОФАКТ: Spring Fashion Day прошел в Минске

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Spring Fashion Day - это ежегодное событие, которое проходит в Национальной школе красоты. 1 мая состоялись показы мод белорусских дизайнеров и брендов. Демонстрировали коллекции ученики модельных курсов Национальной школы красоты от 3 до 25 лет.-0-

Фото Андрея Покумейко

Коллекция "Tik Tok". Дизайнер Надежда Лунёва

Коллекция для малышей. Бренд Inavi Kids

Коллекция "Kiss The Future". Бренд Athleisure

Коллекция "Глянец". Дизайнер Надежда Лунёва

Коллекция "Ежевика". Дизайнер Надежда Лунёва