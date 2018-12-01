ФОТОФАКТ: Стадо из 250 зубров пасется на территории охотничьего хозяйства в Гродненском районе

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На постоянное место жительства в СПК "Озеры" представители Красной книги перебрались 20 лет назад из Беловежской пущи. Для их проживания хозяйство отвело 11,5 тыс. га охотничьих угодий. С тех пор поголовье рогатых исполинов выросло почти до 250 особей.

Из Гродненской области зубров переселяют также в другие регионы Беларуси. В частности, их приобретало известное охотничье хозяйство "Красный бор" в Витебской области. В 2017 году из зубров охотхозяйства СПК "Озеры" была создана микропопуляции зубра европейского на территории Дятловского лесхоза.-0-

Фото Леонида Щеглова