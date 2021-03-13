ФОТОФАКТ: Старинный обряд "Гуканне вясны" провели под Гродно

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возрожденный обряд "Гуканне вясны" провели в деревне Житомля Гродненского района. Весенний праздник отметили народными гуляниями, песенным флешмобом, конкурсами и угощениями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Гости праздника увидели возрожденные практики обряда "Гуканне вясны", у которого немало традиций. Одна из них - украшать деревья яркими лентами - символами цветущей весны.

"Обязательно на празднике исполняют и традиционные песни-веснянки. Их особенность в том, что каждый куплет заканчивается удлиненным звуком "гу-у-у-у-у". Примечательно, что в Житомле ранее было записано много таких песен", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. Перед гостями праздника выступили: театр народной песни "Матуліна песня" Житомлянского дома фольклора, народная фольклорная группа "Жывіца" Квасовского центра культуры и развития народного творчества, а также народный ансамбль белорусской народной песни "Забава" Индурского центра культуры.-0-

Фото Леонида Щеглова