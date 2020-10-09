ФОТОФАКТ: Стартовал минский областной молодежный форум "Беларусь - это мы"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 9 октября стартовал Минский областной молодежный форум "Беларусь - это мы". Его участниками стали более 800 молодых людей Минщины. Цель форума - создание условий для повышения социальной и экономической активности молодежи, определение форм сотрудничества органов власти, формирование кадрового резерва. Сегодня начали работу секции по направлениям "Социальная сфера", "Сельское хозяйство", "Экономика, промышленность, финансы", "Строительство, транспорт, ЖКХ" с участием представителей государственной власти. Участники, разделенные на группы, посетят предприятия и учреждения центрального региона.-0-

Фото Андрея Покумейко