ФОТОФАКТ: Стартовала аккредитация участников и гостей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

Участники фестиваля София Борисенко, Илья Пшонко и Владислава Старикова
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Началась аккредитация участников и гостей XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фестиваль в этом году пройдет с 16 по 20 июля. За прошедшие годы география музыкального форума охватила 5 континентов и 75 стран. В нынешнем году "Славянский базар в Витебске" станет самым крупным open-air Европы.-0-
Фото Александра Хитрова
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
Следить за ходом фестиваля можно будет в выпусках "Новостей" и сюжетах вечерних итоговых программ "Панорама" и "Главный эфир" на "Беларусь 1".
Одними из первых получили аккредитацию участники коллективов народного театра игры народной студии технического мастерства центра культуры "Витебск"
Участница фестиваля Александра Жевнеровская
Участники коллективов народного театра игры народной студии технического мастерства центра культуры "Витебск"
Участница фестиваля Ева Клюева
Участница фестиваля Диана Омельченко
Участница фестиваля Елизавета Крупенькова
Участники фестиваля Анна Угодникова, Анастасия Галинская, Алина Черновская, Ева Клюева и Дарья Ильина
В службе аккредитации
Кира Петрицкая и Владислава Чудакова
В службе аккредитации