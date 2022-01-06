ФОТОФАКТ: Субботин принял участие в диалоговой площадке по обсуждению проекта Конституции

Во время заседания

6 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете прошла диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. В ее работе принял участие председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.-0-

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин

Ректор Витебского медуниверситета Анатолий Щастный

Главный врач Витебского областного госпиталя инвалидов войны "Юрцево" Николай Соколовский

Старший преподователь Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Александр Сафонов

Председатель профкома студентов Витебского медуниверситета Александр Мясоедов

Во время заседания

Проректор Витебского медуниверситета Николай Доррофеев

Главный врач Витебского областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова

Фото Александра Хитрова