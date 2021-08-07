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Новости
21:24
В Китае завершили соединение первого трансморского моста для высокоскоростного железнодорожного сообщения
Технологии
20:46
Глава КГБ о Тихановской: есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени
Общество
20:23
"Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
Президент
19:48
ФОТОФАКТ: Субботний Минск - городские зарисовки
Регионы
19:14
Вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси прибыл в Турцию для тушения лесных пожаров
Общество
19:07
Славянские народы должны держаться вместе. Макей о попытках влияния на ситуацию в Беларуси извне
Политика
19:05
Минское "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу
Спорт
18:48
О попытке раскачать рабочих и давлении на Президента. Как провалился очередной план Telegram-кураторов
Общество
18:47
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
Регионы
18:22
Китайские спортсмены лидируют в медальном зачете Олимпиады, белорусы на 44-м месте
Спорт
18:07
Волейболисты Франции выиграли олимпийское золото
Спорт
17:59
ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе
Культура
17:51
Два человека погибли при взрыве в армянском городе Гюмри
В мире
17:42
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
Регионы
17:40
Хозяйства Минской области завершают уборку озимого рапса
Регионы
17:27
В Минске за подложные приказы о командировке будут судить сотрудников турфирмы
Происшествия
17:11
Футболисты Бразилии второй раз подряд выиграли золото Олимпиады
Спорт
16:47
Гандболисты Франции в третий раз стали олимпийскими чемпионами
Спорт
16:43
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пассажирским автобусом под Барановичами
Происшествия
16:41
КОММЕНТАРИЙ: Первоклассные варианты - собираем ребенка в школу
Общество
16:18
Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту
Спорт
16:13
Президент НОК поздравил Алину Горносько с бронзовой медалью Игр в Токио
Спорт
15:54
Японка Юи Сусаки выиграла золото Олимпиады в турнире по женской борьбе
Спорт
15:51
Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 7 га
Регионы
15:50
Лукашенко поздравил гимнастку Алину Горносько с бронзовой олимпийской медалью
Президент
15:50
ФОТОФАКТ: Главный японский город Токио, крупнейший мегалополис и мировой экономический центр
Спорт
15:28
Белорусский метатель копья Алексей Котковец занял 6-е место на Олимпиаде
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15:23
В Азербайджане соцуслуги будут оказывать только вакцинированным от COVID-19
В мире
15:11
Суд в Гомеле вынес приговор женщинам, которые обворовывали пожилых людей
Происшествия
15:02
Борец из России Абдулрашид Садулаев выиграл золото Олимпиады
Спорт
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Регионы
07 августа 2021, 19:48
ФОТОФАКТ: Субботний Минск - городские зарисовки
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субботний день на улицах столицы.-0-
Фото Максима Гучека
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Новости рубрики Регионы
ФОТОФАКТ: Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" открылся в Ивановском районе
ФОТОФАКТ: Праздник моря отметили на Августовском канале
Хозяйства Минской области завершают уборку озимого рапса
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