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Новости
22:58
Хоккеисты сборной Германии обыграли канадцев в матче первого этапа ЧМ 2021 в Латвии
Спорт
22:37
Хоккеисты сборной Беларуси уступили чехам в матче групповой стадии ЧМ-2021
Спорт
22:31
В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций
В мире
21:59
Под Минском наркоконтроль задержал распространителей наркотиков и психотропов
Происшествия
21:57
Илья Ивашко проиграл в квалификации открытого чемпионата Франции по теннису
Спорт
21:53
Белорусский опыт используют при создании программы трансплантации в Западной Украине
Общество
21:45
Эндокринолог назвала симптомы нарушения функции щитовидной железы у подростков
Общество
21:34
"Белорусская энциклопедия" выпустила завершающие тома серии "Гарады і вёскі Беларусі"
Культура
21:29
МИД РФ: действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам
Общество
21:26
Головченко в телефонном разговоре с Мишустиным рассказал о недружественных действиях в отношении Беларуси
Политика
21:20
ФОТОФАКТ: Теплый день в Минске
Регионы
21:15
В Брестской области за прошедшую неделю произошло три ДТП: один человек погиб, двое пострадали
Происшествия
21:06
МВД опровергло информацию о нахождении Романа Протасевича в больнице
Общество
20:51
Дорожную разметку в Минске в ночь на 25 мая будут наносить на 13 участках
Регионы
20:40
Забег "Шляхам Якуба Коласа" проведут в Столбцах 20 июня
Афиша
20:24
За сутки в мире выявили более 508 тыс. заразившихся COVID-19
В мире
20:14
При проверке торговых объектов в Минске выявлены 5 иностранцев-нелегалов
Регионы
20:01
Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Белграде
Спорт
19:51
ФОТОФАКТ: На полях Гродненской области цветет рапс
Регионы
19:41
Фестиваль хореографического искусства Dance Evolution собрал в Минске более 450 танцоров
Культура
19:31
В метро Куала-Лумпура столкнулись поезда, пострадали более 160 человек
В мире
19:28
"Белавиа" отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая
Общество
19:26
В Минской области установлен мужчина, распространявший детскую порнографию
Происшествия
19:20
Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета к COVID-19
В мире
19:08
Милиция разыскивает 60-летнюю жительницу Борисова
Происшествия
18:56
Словацкие хоккеисты обыграли россиян в матче группового раунда ЧМ в Латвии
Спорт
18:53
В Минске легковушка на пешеходном переходе сбила 16-летнюю велосипедистку
Происшествия
18:52
В Гатово двое парней забрались на милицейское авто и устроили фотосессию
Происшествия
18:49
Следователи устанавливают свидетелей дорожно-транспортного происшествия
Происшествия
18:46
В Беларуси патологию щитовидной железы имеет 3,8% населения
Общество
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24 мая 2021, 21:20
ФОТОФАКТ: Теплый день в Минске
24 мая, Минск/Корр. БЕЛТА/. 24 мая в Минске было тепло и солнечно.-0-
Фото Максима Гучека
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Новости рубрики Регионы
Дорожную разметку в Минске в ночь на 25 мая будут наносить на 13 участках
При проверке торговых объектов в Минске выявлены 5 иностранцев-нелегалов
ФОТОФАКТ: На полях Гродненской области цветет рапс
В Витебской области почти на 1,6 тыс. га уничтожили борщевик
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