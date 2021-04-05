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Новости
16:54
Экспозиция белорусских предприятий открылась на промышленной выставке в Узбекистане
Экономика
16:53
БЖД не будет продавать билеты через интернет на поезда с ненумерованными местами утром 6 апреля
Общество
16:48
Страны ЕАЭС проведут дополнительные консультации по ввозным пошлинам на сахар
Экономика
16:44
ФОТОФАКТ: Теплый весенний день в Витебске
Регионы
16:43
Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня
Общество
16:41
Кухарев поручил навести порядок в отдаленных районах Минска
Регионы
16:39
Путин подписал законы о лишении свободы до пяти лет за оскорбление ветеранов
В мире
16:38
Пустующее общежитие Минского завода автоматических линий продано на аукционе
Экономика
16:35
В Полоцке детей с 4 лет будут обучать программированию без компьютера
Регионы
16:24
Работа систем отопления в Минске взята на особый контроль
Регионы
16:21
Тактическое учение проходит на Гожском полигоне
Общество
16:13
Сотрудница университета МЧС выиграла золото на экстремальных беговых стартах Bison Trail
Общество
16:03
Повный: нам необходимо объединять усилия для достижения мира, единства и согласия
Общество
16:00
Уголовное дело возбуждено за распространение информации о частной жизни депутата
Происшествия
15:51
Флорида объявила режим ЧП из-за угрозы утечки промышленных отходов
В мире
15:43
МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре
Общество
15:41
Стартовал первый этап международной социально-творческой программы "В будущее - с надеждой"
Общество
15:39
Постсовет ОДКБ рассмотрел план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны
Политика
15:29
Экспорт цемента через БУТБ в I квартале вырос в 5 раз
Экономика
15:25
Жительницу Столинского района подозревают в убийстве сожителя
Происшествия
15:24
От промкооперации до сотрудничества в IT - Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии
Экономика
15:24
С новостройки в Минске сорвалась люлька с двумя рабочими
Происшествия
15:14
Синтез сакрального и светского: выставочный проект о Христе откроется 14 апреля в НХМ
Культура
15:06
Беларуси и Таджикистану нужно активнее реализовывать проекты в сельском хозяйстве - Крупко
Экономика
14:43
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кальяри
Спорт
14:36
Пьяный таксист сбил осветительную опору в Барановичах
Происшествия
14:36
БМЗ освоил производство семи новых видов металлопродукции
Экономика
14:32
ФОТОФАКТ: Макаки-пловцы развлекаются на острове обезьян на юге Китая
Калейдоскоп
14:29
РЕПОРТАЖ: Инклюзивно и уникально - как в Гомеле расширяют горизонты для людей с неограниченными возможностями
Регионы
14:28
Михаил Мархель взял на себя ответственность за поражение белорусских футболистов в Бельгии
Спорт
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Регионы
05 апреля 2021, 16:44
ФОТОФАКТ: Теплый весенний день в Витебске
5 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Горожане радуются теплой солнечной погоде.-0-
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фоторепортаж
Новости рубрики Регионы
Кухарев поручил навести порядок в отдаленных районах Минска
В Полоцке детей с 4 лет будут обучать программированию без компьютера
Работа систем отопления в Минске взята на особый контроль
РЕПОРТАЖ: Инклюзивно и уникально - как в Гомеле расширяют горизонты для людей с неограниченными возможностями
Сев льна-долгунца начался в Брестской области
Сезон аттракционов в Минске откроют 28 апреля
Главное
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Луцкий: важна выработка стратегических направлений в условиях нынешней информационной войны
Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер
На рынке новая программа кредитования жилья: подробности о ставке, сроках, взносе
Топ-новости
Лукашенко назначил новых помощников - инспекторов по Минской и Гомельской областям
Централизованное тестирование стартует в Беларуси 16 июня
Работа Мининформа будет приведена в соответствие с требованиями времени - Перцов
Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!
Через российские порты уже отгружено более 220 тыс. т белорусских нефтепродуктов
Работа систем отопления в Минске взята на особый контроль
За сутки в Беларуси зарегистрированы 986 пациентов с COVID-19, выписаны 723
Белорусская калийная компания подписала контракт на поставки удобрений в Индию по $280 за тонну
От промкооперации до сотрудничества в IT - Беларусь и Таджикистан провели заседание межправкомиссии
Постсовет ОДКБ рассмотрел план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны
МЧС напомнило правила безопасности при сильном ветре
Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кальяри
Важно знать и решать проблемы людей - новый помощник Президента по Минской области
В Кличевском районе началась реконструкция мемориального комплекса "Усакино"
Кадровая политика и экономика - новый помощник Президента по Гомельской области назвал приоритеты
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