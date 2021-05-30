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Новости
22:26
Алина Горносько выиграла бронзу на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии
Спорт
22:10
ФОТОФАКТ: Теплый весенний вечер в Минске
Регионы
21:59
В Малайзии закрывают торговые центры и ограничивают передвижение из-за коронавируса
В мире
21:51
Три белорусские теннисистки победили на старте "Ролан Гаррос"
Спорт
21:42
Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места - Перцов
Общество
21:36
Белорусские волейболисты уступили туркам в матче золотой Евролиги
Спорт
21:22
Устроившего стрельбу в Екатеринбурге задержали
В мире
21:12
Виталий Жук занял 4-е место на международном турнире по легкоатлетическим многоборьям в Австрии
Спорт
20:55
Шерстнев: аграрии Витебской области сделают все необходимое, чтобы получить максимальный урожай
Регионы
20:52
Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в матче золотой Евролиги
Спорт
20:38
"Энергетик-БГУ" выиграл у брестского "Динамо" в чемпионате Беларуси
Спорт
20:09
"Мешков Брест" в 13-й раз стал обладателем Кубка Беларуси
Спорт
20:05
В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим
В мире
19:59
В центре Минска нетрезвый водитель сбил пешехода
Происшествия
19:23
Колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл многодневку Джиро д'Италия-2021
Спорт
19:11
Арина Соболенко победила на старте "Ролан Гаррос"
Спорт
18:53
Канадские хоккеисты обыграли итальянцев в матче группового этапа ЧМ-2021
Спорт
18:32
Хоккеисты сборной Беларуси уступили швейцарцам в матче ЧМ -2021
Спорт
17:55
Google пытался скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении
Технологии
17:50
Более 2,7 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Общество
17:43
Ольга Говорцова проиграла в первом раунде "Ролан Гаррос"
Спорт
17:34
Белоруски не попали в 1/2 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
Спорт
17:26
На "Беларуськалии" смертельно травмирован рабочий
Происшествия
17:19
Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"
Общество
17:01
Hrodna life снова разместил экстремистскую продукцию - владелец задержан
Происшествия
16:27
Футболисты "Гомеля" разгромили "Минск" в матче чемпионата Беларуси
Спорт
16:22
ФОТОФАКТ: Музей партизанской славы "Хованщина" отмечает юбилей
Регионы
16:09
Белоруска завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты
Общество
15:50
Егор Герасимов проиграл в 1/64 финала "Ролан Гаррос"
Спорт
15:35
Центральную экспозицию на "ТИБО-2021" займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей"
Общество
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30 мая 2021, 22:10
ФОТОФАКТ: Теплый весенний вечер в Минске
30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплый весенний вечер в Минске.-0-
Фото Максима Гучека
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Судьбы, сложенные в треугольник
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