ФОТОФАКТ: Тетеревиный ток в Гродненской области

14 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Начинают токовать тетерева ранней весной. Обычно с середины марта можно услышать характерное тетеревиное бормотание. Однако наибольшую силу тетеревиные тока набирают в апреле. Весь месяц идут жаркие бои тетеревов за внимание самки, продолжаются в мае и заканчиваются во второй половине месяца. Токуют тетерева преимущественно на открытых местах: лугах, лесных полянах и опушках, на вырубках, полях и озимых. Найти тетеревиный ток легко - "бормотание" птицы слышно за два-три километра. Токовище может быть довольно большим, до нескольких десятков гектаров. Начинают токовать тетерева еще до наступления рассвета и продолжается ток до 9-10 часов утра.-0-

Фото Леонида Щеглова