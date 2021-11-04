ФОТОФАКТ: Топливные пеллеты производят в Мозырском опытном лесхозе

4 ноября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. 36 тыс. т продукции в год составляет мощность пеллетного производства Мозырского опытного лесхоза. Топливные пеллеты производятся из отходов деревообработки - опилок и щепы березы, ольхи и сосны, а также из низкосортного неликвидного сырья и являются экспортно ориентированной продукцией. Министерством лесного хозяйства уже приобретено около 30 вагонов для перевозки пеллет, которые улучшат логистику и позволят сделать удобной доставку продукции потребителям. -0-

Фото Сергея Холодилина

Оператор линии производства пеллет Кирилл Журович

Представитель покупающей пеллеты европейской компании CM Biomass Геннадий Сипович