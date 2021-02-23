ФОТОФАКТ: Торжественные мероприятия ко Дню защитников Отечества прошли в Гродно

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия ко Дню защитников Отечества прошли в Гродно в мемориальном комплексе, расположенном в парке им.Жилибера. Здесь состоялись возложение венков и цветов к братской могиле советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и прохождение войск Гродненского гарнизона. -0-

Фото Леонида Щеглова

Командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Гулевич

Ветеран ВОВ Валентина Баранова (в центре)