ФОТОФАКТ: Традиции производства стекла ручной работы сохраняют мастера из Березовки

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Продукция стеклозавода, которая поставляется на внешние рынки, стала одним из брендов Гродненского региона. Дизайн изделий из стекла и хрусталя на ОАО "Стеклозавод "Неман" - разработка художников предприятия.

Ручная работа - бренд предприятия, история которого насчитывает почти 135 лет. Именно поэтому сюда обращаются с самыми необычными заказами. Делали тут и хрустальные пуанты, которые использовались в качестве награды на международном танцевальном конкурсе, микрофоны из стекла для престижной зарубежной журналистской премии, необычные кубки и статуэтки для международных турниров по биатлону и хоккею. Продукция хендмейд традиционно пользуется спросом.

Узнаваемость и уникальность бренду обеспечивают прежде всего мастера-стеклодувы. Их профессионализм объединяет порой опыт нескольких поколений. Во время экскурсий на производство можно понаблюдать за работой таких мастеров.

Фото Леонида Щеглова