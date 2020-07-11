ФОТОФАКТ: Три района Гомельской области приступили к уборке озимых зерновых культур

10 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Калинковичский, Петриковский и Речицкий районы Гомельской области приступили к уборке озимых зерновых культур, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филиппович.
В Калинковичском и Петриковском районах начали с уборки озимого ячменя. Аграрии Речицкого района работают на полях с озимой рожью, ячменем и пшеницей. Всего же в регионе общий зерновой клин - 344 тыс. га без учета кукурузы, проса, гречихи. Стоит задача провести уборку качественно и без проволочек .-0-
Фото Сергея Холодилина
Помощник комбайнера Роман Данилик
Механизатор Станислав Матюшенко
Работник столовой Мария Низская угощает хлеборобов караваем из муки нового урожая
Старший комбайнер Дмитрий Лещинский