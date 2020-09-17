ФОТОФАКТ: Центр экологического туризма создан в Гомельском районе

Фото Сергея Холодилина

Центр экологического туризма в Гомельском районе

Рыбак из Гомеля Андрей Шурскский

Научный сотрудник отдела археологии и охраны историко-культурного наследия музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей Юрий Панков во время исследования черепа бизона возрастом около 100 тыс. лет

Эколог Центра Михаил Пенязьков

Юрий Панков во время исследования берцовой кости мамонта

Директор музея Дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей Оксана Торопова во время своего питмоца - черного лебедя, который проходит реабилитацию и восстановление в новом центре экологического туризма