ФОТОФАКТ: Тыкву весом 450 кг выставят на обозрение в агротуристическом комплексе "Коробчицы"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тыкву, выращенную гродненцем Сергеем Гавраниным на своем дачном участке, перевезли в агротуристический комплекс "Коробчицы". Чтобы доставить плод весом свыше 450 кг, понадобился автомобиль с манипулятором.

Сергей Гавранин выращиванием гигантских тыкв увлекся несколько лет назад. Это не единственная тыква-тяжеловес, выросшая на его дачном участке. Тыквы-гиганты стали достопримечательностью дачного поселка. Однажды на экскурсию сюда привозили даже гостей из Германии. Хотя поначалу некоторые соседи думали, что мужчина их разыгрывает и просто положил на грядки раскрашенный камень.-0-

Фото Леонида Щеглова