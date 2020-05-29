ФОТОФАКТ: Пернатые обитатели Минского зоопарка переехали в летние вольеры

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летние вольеры в Минском зоопарке перебрались африканские марабу, каспийские султанки, европейские осоеды и черные лебеди, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Изменилось размещение некоторых птиц в зоопарке. Место жительства поменял черный гриф Гриша. Он отправился жить к семье беркутов, туда же переехала пара орланов-белохвостов. "Птицы дружелюбно настроены друг к другу и конфликтных ситуаций у них не возникает. В таком составе они проведут все лето", - пояснили в зоопарке.

Отпраздновали новоселье и павлины, теперь этих величавых птиц можно наблюдать ежедневно в куполе на старой территории зоопарка. Скоро к ним подселят и других представителей отряда курообразных.

Минский зоопарк 1 июня приглашает детей до 12 лет посетить животных бесплатно. В этот день пройдут показательные кормления страусов, ворона, крокодилового каймана, дегу, черного ягуара, зубров и грифа. Для юных посетителей проведут индивидуальную игру-путешествие по зоопарку. Ребята отправятся на поиски героев популярных мультфильмов и смогут сравнить их с реальными обитателями живой природы.-0-

Розовый фламинго

Осоед

Черный аист

Каспийская султанка

Фото Оксаны Манчук