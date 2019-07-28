ФОТОФАКТ: Уборка льна идет в Гомельской области

28 июля, Гомель /Корр.БЕЛТА/. Активное теребление льна ведут в настоящее время специалисты филиала ОАО "Гомельлен" "Уваровичский льнозавод". Под лен здесь отведено 1500 гектаров, основная часть которых засеяна белорусским сортом "гранд". Одновременно с тереблением льна специалисты хозяйства выполняют заготовку льняного семени для семенного фонда. В настоящее время заготовленго 50% необходимого количества семян, а теребление льна проведено на площади 600 га.-0-
Фото Сергея Холодилина
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