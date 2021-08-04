ФОТОФАКТ: Уборка зерновых и зернобобовых идет в Витебском районе

Уборка ячменя в урочище Журжево
Новости темы " Уборочная кампания"
4 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе уборочная кампания в разгаре. Более 60% зерновых и зернобобовых убрано в ПК "Ольговское". Битва за урожай 2021 года продолжается.-0-
Фото Александра Хитрова
Заведующая складом ПК "Ольговское" Татьяна Антанович
Комбайнер Алексей Юрочкин и его помощник Николай Титов
Главный агроном Владимир Михайлов и заведующий зернотоком Сергей Домакуров
Зерноток в агрогородке Бабиничи
Водитель Сергей Парамонов