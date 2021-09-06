ФОТОФАКТ: Участники автопробега "Символ единства" 6 сентября в Гродно

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участники автопробега "Символ единства" 6 сентября провели митинг у мемориального комплекса "Курган Славы" в Гродно и возложили цветы к вечному огню. Автоколонна в преддверии Дня народного единства объедет всю Беларусь.

Мемориальный комплекс "Курган Славы" был сооружен для увековечения памяти советских воинов, партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также борцов, павших за советскую власть в годы революции и Гражданской войны за воссоединение Западной Белоруссии с БССР.-0-

Фото Леонида Щеглова