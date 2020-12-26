ФОТОФАКТ: Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили Могилевскую область

26 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Участники автопробега "За единую Беларусь!" присоединились к акции "Наши дети" и посетили Детский дом г.Бобруйска. Они подготовили для ребят новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, провели игры, викторины и вручили мальчикам и девочкам подарки.

Затем участники автопробега отправились в Осиповичи, где приняли участие в митинге памяти, прошедшем на Аллее Героев. После этого они приняли участие в реконструкции боя под Осиповичами и концертной программе. Желающие смогли отведать солдатской каши и ухи.-0-

Фото Олега Фойницкого