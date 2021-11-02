ФОТОФАКТ: Учения МЧС на нефтебазе в Брестском районе

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Слаженность и порядок действий органов управления и сил Брестской областной подсистемы ГСЧС (Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в случае пожара на складе хранения нефтепродуктов отработали сегодня в Брестском районе. По легенде учения в резервуар для хранения топлива попала молния, вследствие чего произошло возгорание топлива в резервуаре, пострадали 2 человека. Для ликвидации последствий происшествия задействованы силы ПАСО УМЧС и ЦОУ УМЧС. Мероприятие проходит в рамках этапа командно-штабного учения по отработке плана защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.-0-

Фото Вадима Якубёнка