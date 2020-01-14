ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Несвижском замке

Во время тушения условного пожара в замке

14 января, Минск /Дарья Шаблинская - БЕЛТА/. Масштабные учения МЧС прошли в Несвиже, спасатели провели тренировку по тушению пожара в Несвижском замке, передает корреспондент БЕЛТА. Действие учений развернулось на территории замкового ансамбля. Первый их этап - тренировка по спасению утопающих в акватории замкового пруда. Пострадавших доставили на берег, с помощью пневматической подушки водолазы подняли с глубины затонувший автомобиль. Позже напротив замка "произошло" ДТП, в одном из поврежденных авто, по легенде учений, находились опасные химические вещества и источник ионизирующего излучения. Сотрудники МЧС провели радиационно-химическую разведку, извлекли из машины пострадавшего. Для осаждения опасных паров применили специальные пожарные рукава, которые создали водяную завесу, также спасатели сделали пенную подушку вокруг цистерны. Источник ионизирующего излучения поместили в свинцовый контейнер. В Несвижском замке спасатели отрабатывали условный пожар на чердаке. По замыслу учений, через пустоты пламя начало распространяться. Сотрудники музея и посетители были эвакуированы по сигналу пожарной тревоги. В одном из залов второго этажа несколько человек были отрезаны огнем. Для того чтобы они могли покинуть здание, спасатели установили "куб жизни" под окном зала. Также для спасения пострадавших с верхних этажей использовался автоколенчатый подъемник. В это же время подразделения МЧС ликвидировали условный пожар на площади 150 кв.м. По окончании учений начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович отметил, что регулярные тренировки и занятия позволяют спасателям принимать верные решения при ликвидации реальных чрезвычайных ситуаций. На прошедших учениях пожарные расчеты работали слаженно и быстро ликвидировали все условные происшествия. Как напомнили в управлении, 24 декабря 2002 года в Несвижском замке произошел пожар. Деревянные строительные конструкции, сгораемые материалы в отделке и многочисленные пустоты способствовали быстрому распространению огня. Тушение осложнялось тем, что необходимо было не только погасить пламя, но и сделать это с наименьшим ущербом для замка: каждый предмет, элемент интерьера - художественная и материальная ценность. Тогда более 90 человек сражались с огнем.-0- Фото Рамиля Насибулина Эвакуация пострадавшего из эпицентра заражения Дезактивация источника заражения Во время тушения условного пожара в замке Эвакуация пострадавшего Спасение утопающего Начальник Минского областного управления МЧС полковник внутренней службы Сергей Лапанович Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!