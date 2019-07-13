ФОТОФАКТ: Улица стрит-фуда открылась в Молодечно

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно открылась "Улица стрит-фуда". Впервые в истории Молодечно провели гастрофестиваль при поддержке партнера проекта velcom/A1. Это первый в Беларуси проект, который на одной улице объединяет в себе 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок, лекций и уличных выступлений. К открытию проекта улицу расписали граффити художники из разных стран мира и теперь количество рисунков здесь не меньше, чем на минской Октябрьской.-0-
Фото Оксаны Манчук,
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