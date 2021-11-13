ФОТОФАКТ: Утро туманное в Гомеле

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Новости
19:10
ГПК: Польша продолжает нарушать договоренности по пропуску на свою территорию грузовиков
Общество
18:54
Белорусские специалисты-ортопеды оказали помощь мальчику без ног из лагеря беженцев
Общество
18:48
Замглавы МИД Беларуси об "озабоченности" Байдена: очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию
Общество
18:32
Захарова о позиции Запада в отношении беженцев: грош цена всем документам и заявлениям о правах человека
Общество
18:30
О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности резонансного интервью Лукашенко
Президент
18:07
"Цмокi-Мiнск" проиграли "Нижнему Новгороду" в Единой лиге ВТБ
Спорт
18:03
Российский политолог: Польша идет по пути гибридной войны с Беларусью
Общество
17:56
В Дели закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха
В мире
17:47
Компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника для сети Starlink
Технологии
17:42
Японский фигурист Сема Уно выиграл этап Гран-при в Токио
Спорт
17:39
Три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин установили в лагере беженцев
Регионы
17:23
Четверо иностранных рабочих погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
В мире
17:10
Команда Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба
Спорт
16:58
Политолог: Польша должна прекратить использование грубой силы по отношению к беженцам
Общество
16:48
Определились победители и призеры "Золотой ракетки"
Спорт
16:38
Профсоюзы: помощь на белорусско-польской границе может получить каждый нуждающийся в ней беженец
Общество
16:14
Дзермант: именно Запад довел ситуацию с беженцами на границе до крайностей
Общество
15:59
КОММЕНТАРИЙ: Никитина о новшествах в инвестиционном законодательстве
Экономика
15:53
В Португалии затонуло рыболовецкое судно
В мире
15:50
Духовность и патриотизм. Что рассказывают детям на новом факультативе в школе?
Регионы
15:26
В Индии террористы убили офицера с семьей и четверых военнослужащих
В мире
15:08
Движение на Старом мосту в Гродно ограничат из-за ремонтных работ
Регионы
14:48
Белорусские пограничники починили протез безногому мальчику-беженцу
Регионы
14:42
Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции
Президент
14:42
Лукашенко признался, что считает народ главной страховкой от политического форс-мажора
Президент
14:42
Лукашенко рассказал, почему отклонил первые варианты поправок в Конституцию
Президент
14:41
"Зачем людей пугать?" Лукашенко опроверг домыслы о вхождении Беларуси в состав России
Президент
14:40
Лукашенко: чтобы раскрутить махину Союзного государства, предстоит развивать 28 программ
Президент
14:40
Лукашенко: не стоит и рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут
Президент
14:39
Лукашенко: никто не сможет взять Беларусь и Россию ни голыми руками, ни оружием
Президент
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Регионы
13 ноября 2021, 10:08
ФОТОФАКТ: Утро туманное в Гомеле
13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель накрыл густой туман.
Фото Сергея Холодилина
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Новости рубрики Регионы
Три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин установили в лагере беженцев
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В Дзержинске обновили поврежденную ураганом зеленую зону
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Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе
О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности резонансного интервью Лукашенко
"Особенно тяжело переживают холода беременные": шестой день лагеря беженцев на границе
Пресс-секретарь Президента: Минск готов к диалогу с Европой о мигрантах
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Лукашенко: мы такие операции проводим в защиту нашей безопасности, что никакому Западу не снилось
Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС по новой Конституции
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ГПК: белорусская сторона делает все для обеспечения лагеря беженцев необходимым
Лискович: в лагере беженцев упорядочат работу по обогреву и питанию женщин и детей
Немецкий журналист: Запад замалчивает причины миграционного кризиса в Европе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1910 пациентов с COVID-19, выписаны 2638
Духовность и патриотизм. Что рассказывают детям на новом факультативе в школе?
Три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин установили в лагере беженцев
Дзермант о возможном диалоге Лукашенко и Меркель: это сигнал о начале разрешения кризиса с беженцами
"Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам
"Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси пойти на крайние меры в ответ на санкции
Более 2,467 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Хоккейная команда Президента победила сборную Минской области в матче любительского турнира
Андрейченко: происходящее на белорусско-польской границе является геноцидом в отношении беженцев
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Кризис с беженцами на белорусско-польской границе
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