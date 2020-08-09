ФОТОФАКТ: В агрогородке Чернавчицы проходит голосование на избирательном участке и на дому

Во время голосования на избирательном участке №11 агрогородка Чернавчицы
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9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проводится голосование на избирательном участке №11 агрогородка Чернавчицы Брестского района.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Председатель Чернавчицкой участковой комиссии Александр Семенюк опечатывает урну для выездного голосования
Во время выездного голосования
Житель агрогородка Чернавчицы Владимир Калугин во время выездного голосования
Жительница агрогородка Чернавчицы Тамара Кравчук во время выездного голосования
Михаил Пивоварчук во время голосования на дому
Житель агрогородка Чернавчицы Владимир Вишенько голосует на дому
Жительница агрогородка Чернавчицы Валентина Вишенько голосует на дому
Ольга Лукашевич во время голосования на дому
Во время выездного голосования
Жительница агрогородка Чернавчицы Мария Малявка во время выездного голосования
Жительница агрогородка Чернавчицы Надежда Сац во время выездного голосования
Мария и Иосиф Герусь голосуют на дому