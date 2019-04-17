ФОТОФАКТ: В Беларуси во время II Европейских игр будут работать десять фан-зон

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять фан-зон будут работать во время II Европейских игр в Беларуси - три в Минске и семь в регионах. Каждая фан-зона будет иметь свой формат - национальный, спортивный, молодежный, семейный. Будет много развлечений.
Планируются показательные выступления по видам спорта, которые не входят в основную программу. Так, особое внимание будет отведено показательным выступлениям по историческому фехтованию, которые пройдут 22-23 июня в Верхнем городе. В Художественной галерее Михаила Савицкого представят уникальные ценные старинные шпаги, орудия, маски. Экспозиция будет работать с конца апреля и до начала сентября.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3708 BYN
|2.365 BYN
|2.37 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.092 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2774 BYN
|3.274 BYN
|3.28 BYN